Депутаты предлагают увеличить выплаты для одиноких пенсионеров

В зарегистрированном ими проекте предлагается увеличить эти выплаты с 1 до 1,5 базового размера пенсии по вдовству.
Такими поправками депутаты хотят защитить социально уязвимых жителей от отрицательного влияния инфляции. Авторы проекта отмечают, что уровень риска бедности в группе пожилых людей самый высокий, 37,9% лиц старше 65 лет живут за чертой бедности.
Пинскус и Палёнис отмечают, что Соцмин должен оценить, сколько средств потребуется для осуществления предложения.
Предлагается сделать так, чтобы эти поправки начали действовать с 2024 года. В конце 2022 года, по данным Фонда социального страхования ("Содры"), выплаты одинокого человека в Литве получали 223 000 человек.
Сейчас эти выплаты равны базовому размеру пенсии по вдовству.
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