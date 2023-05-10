Один из инициаторов проекта, консерватор Андрюс Купчинскас подчеркнул, что использование этого транспортного средства должно быть регламентировано. По словам депутата, в городе используют не простые, а электрические самокаты.

"Раньше самокат приводился в действие человеком, а не электричеством. Технологии развиваются, мы видим, что самокат не отвечает прежнему понятию. Поэтому языковеды предлагают понятие микромобильности, микродвижения, это мы уже решим на заседании парламента путем голосования. Факт тот, что они получили большое преимущество перед слабыми участниками движения - пешеходами", – сказал в интервью LRT Купчинскас.

Согласно проекту, планируют точно определить понятие самоката, его мощность для использования в городе и центре города, допустимую скорость, где на нем можно ездить - по какой части дороги или тротуара.

Также предлагают ограничить возраст водителей, ввести ограничение нагрузки – если водитель самоката едет с пассажиром – будет установлено обязательное использование шлемов и ограничен возраст.

"Уже должны голосовать по этому проекту, на стадии обсуждения выяснили регламент. В парламенте обсудят отдельные моменты - шлемы, возраст, скорость, мощность и т.д.", – заметил Купчинскас.

Первый проект регламента в комитете был представлен в апреле 2022 года.