Депутаты предлагают новые требования к школьникам в Литве

В понедельник такие поправки зарегистрировали вице-председатель парламента Андрюс Мазуронис, депутат Ева Качинскайте-Урбонене и староста фракции труда Викторас Федоровас.

Если парламент одобрит этот порядок, то "в установленном в школьных правилах порядке, по требованию работников школы или полицейских, ученик будет обязать показать свои вещи, чтобы убедились в том, что среди них нет запрещенных".

Такая инициатива появилась после того, как в школе стало расти число детей, курящих электронные сигареты. Специалисты Департамента по контролю над наркотиками и табаком заметили, что за последние 4 года число школьников, курящих обычные сигареты, сократилось, зато стало больше курящих электронные сигареты.