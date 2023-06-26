26 июня 2023 г. 11:30

Депутаты предлагают новые требования к школьникам в Литве

 
ELTA
Ядвига Белявская
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock
Для обеспечения безопасности школ и здоровья детей члены оппозиционной фракции Партии труда предлагают ввести закон, обязывающий школьников показывать свои личные вещи, чтобы работники школ или полиция могли убедиться в том, что у них нет запрещенных предметов.

В понедельник такие поправки зарегистрировали вице-председатель парламента Андрюс Мазуронис, депутат Ева Качинскайте-Урбонене и староста фракции труда Викторас Федоровас.

Если парламент одобрит этот порядок, то "в установленном в школьных правилах порядке, по требованию работников школы или полицейских, ученик будет обязать показать свои вещи, чтобы убедились в том, что среди них нет запрещенных".

Такая инициатива появилась после того, как в школе стало расти число детей, курящих электронные сигареты. Специалисты Департамента по контролю над наркотиками и табаком заметили, что за последние 4 года число школьников, курящих обычные сигареты, сократилось, зато стало больше курящих электронные сигареты.

Уже сообщалось, что в начале июня были представлены данные исследования здоровья детей, согласно которым каждый 10 школьник в Литве ежедневно использует табачные изделия. Число курильщиков обычных сигарет сокращается, зато растет количество тех, кто курит электронные сигареты - их курят 1/5 школьников Литвы.

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