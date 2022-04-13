Депутаты обратились к министру в связи с символами на здании Вильнюсского аэропорта

Согласно пресс-релизу, в Литве началась акция очищения от реликтов советского времени и идеологии оккупантов, поэтому депутаты снова подняли вопрос здания Вильнюсского аэропорта, построенного в сталинские времена.

"Кровавые события в Украине наконец-то позволили понять процессы, которые мы должны были осуществить намного раньше. Начавшееся в нашей стране очищение от советского наследия наконец-то пресечет дальнейшее оправдание тоталитарной идеологии или строя. Объекты, являющиеся свидетелями трагической истории, прославляющие советскую оккупацию, должны исчезнуть", – сказал Сабутис.

Депутат заметил, что один из таких объектов есть в Вильнюсе – это центральное здание аэропорта, с советскими скульптурами над входом "Пилот", "Автомеханик", "Парашютисты-десантники", "Пионеры с авиамоделями" и др., по мнению депутата, позорят как столицу, так и всю страну.

"Символом какого культурного наследия являются эти скульптуры и все это здание? Это пример жестокой архитектуры, который попал в список ценностей еще до независимости. К сожалению, охрана культурного наследия и в наши дни не спешит вычеркивать его из списка ценных объектов, даже перед лицом убийств в украинских городах", – сказал Сабутис.

"Мы живем в новой реальности, когда диктатура пытается восстановить границы своей прежней империи", – акцентировал соцдем.

По его словам, аргументы специалитов в сфере культиурного наследия, трудно поддаются объяснению.

Депутат считает, что ДКН должен быстрее определиться, поскольку литовское общество не хочет ассоциировать себя с памятниками советского времени в городах, особенно тогда, когда мы видим, что Россия делает в Украине.

"Первые шаги департамент уже сделал. Из списка охраняемых вычеркнул скульптуры Зеленого моста и памятник Пятрасу Цвирке. Надо идти дальше и вычеркнуть из этого списка советское здание Вильнюсского аэропорта", – заявил депутат.

По его словам, приезжающие в столицу туристы сталкиваются со странной реальностью – современный главный город Литвы встречает их типовым советским зданием, украшенным искусством советского реализма.

"В мире аэропорты - визитные карточки городов и государств, а наш – эстетически устарел, он неудобен, не может справиться с потоком людей. Главное, что это здание нефункционально. На его месте должен появиться новый современный терминал, который будет отвечать потребностям людей и подчеркнет имидж западной страны, какой мы являемся", – сказал Сабутис.

Он надеется, что этот вопрос будет важнейшим вопросом на повестке дня выборов нового мэра столицы.

"Нынешний мэр все еще не высказал ясную позицию, и это странно. Тем более, что проведенное недавно исследование показало, что вильнюсцы хотели бы отказаться от советского наследия в городе", – сказал депутат.