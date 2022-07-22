Депутаты: НЗС предлагает людям, владевшим землей в Вильнюсе, слишком мало денег

"НЗС занимается самоуправством, она незаконными действиями дезинформирует жителей, предлагая ничтожные компенсации за очень дорогую землю в Вильнюсе", – сказала в пятницу на пресс-конференции Рита Тамашунене.

По словам депутата Чеслава Ольшевского, денежная компенсация за землю должна быть исключением, а не правилом.

Тамашунене информировала, что о сложившейся ситуации информировали премьер-министра, министра сельского хозяйства и министра юстиции: "Чтобы остановили процесс информирования о компенсациях и оценили ситуацию".

"Мы получили конкретные документы, связанные с возвращением земли (...). Законные владельцы, которые до сих пор претендуют на землю в Вильнюсе, это касается в основном столицы, получили информацию из НЗС, в которой сообщается вопрос невыплаченной компенсации. Вот конкретный случай – за 6 соток земли предлагают 45 евро", – указала депутат.

По ее словам, это незаконная компенсация: "У людей есть еще возможность получить землю натурой в другом месте".

Ольшевский возмущался тем, что компенсация не соответствует стоимости участка.

Тамашунене заметила, что с августа вместо земли жители смогут получить лес в других районах.

Парламент Литвы в конце июня продлил выплату компенсации за землю, до 1 февраля 2023 года эти люди могут обратиться и запросить вместо земли участок леса.

По данным НЗС, в сельской местности жителям вернули почти всю землю, а в Вильнюсе землю не получили еще 3000 владельцев.