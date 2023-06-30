30 июня 2023 г. 15:16

Депутатская делегация в Уругвай не поедет: цена поездки удивила

 
ru.DELFI.lt
Seimas
Seimas
ФОТО: ELTA/M.Morkevičiaus nuotr.

Командировки депутатов литовского парламента в Уругвай не будет. Парламент обнаружил, что стоимость такой командировки будет очень высокой. В Уругвай должны были ехать 4 депутата и 2 их помощника, сообщает LNK.

Парламентский Комитет будущего хотел послать в Уругвай Ангеле Якавоните, Матаса Малдейкиса, Люду Поцюнене, Лукаса Савицкаса и двоих их помощников.

Однако правление парламента выезд не одобрило.

"Мы взглянули на эту поездку с точки зрения экономии денег налогоплательщиков и выяснили, что поездка будет слишком дорогой", - сказал консерватор Юргис Разма.

Председатель фракции Партии труда Андрюс Мазуронис сказал, что ежегодно сталкиваются с той же проблемой.

"Это использование средств на командировки, их нехватка в середине и в конце года. Поэтому надо внимательно к этому относиться", – сказал он.

Эта командировка обошлась бы в 17 500 евро.

"Практика поездки 4-3 депутатов, кстати, из одной фракции и 2 помощников не очень распространена. Как правило, так далеко едет один представитель позиции и один - оппозиции, и все", – сказал Мазуронис.

Члены Комитета будущего, которые должны были ехать в Уругвай, сказали, что в эту командировку не очень-то рвутся.

"Я туда не рвусь и никого не виню. Они решают, сколько людей должны ехать и стоит ли Литве посылать столько людей. Поэтому у меня нет никаких претензий", – сказала Якавоните.

Малдейкис заверил, что если этот вопрос вызывает страсти, то в нем надо разобраться.

"А тогда посмотрим. Здесь что-то кипит, Санта Барбара, Я не хочу в этом участвовать. Меня это не интересует, у меня на это нет времени", – сказал политик.

Савицкас сказал: "Цель моей поездки туда была простая – я активно участвую в деятельности Комитета будущего, председатель, к сожалению, ехать не может. Вот и были два его заместителя. Я думаю, было бы логично ехать двум заместителям".

Председатель комитета Раймундас Лопата сказал, что не он придумал такой состав.

"Предложили столько, сколько нам предложили организаторы, такая квота. Это не первый раз", – заметил он.

"По 6 человек едет, когда нужны голосования, представление позиции Литвы. А это рабочий формат, насколько я знаю. Поэтому 6 человек кажется много", – сказал либерал Эугениюс Гентвилас.

Комитет будущего отвечает за моделирование будущего общества и государства, развитие инноваций, технологического прогресса и процессов реэмиграции.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии