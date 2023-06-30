Депутатская делегация в Уругвай не поедет: цена поездки удивила

Парламентский Комитет будущего хотел послать в Уругвай Ангеле Якавоните, Матаса Малдейкиса, Люду Поцюнене, Лукаса Савицкаса и двоих их помощников.

Однако правление парламента выезд не одобрило.

"Мы взглянули на эту поездку с точки зрения экономии денег налогоплательщиков и выяснили, что поездка будет слишком дорогой", - сказал консерватор Юргис Разма.

Председатель фракции Партии труда Андрюс Мазуронис сказал, что ежегодно сталкиваются с той же проблемой.

"Это использование средств на командировки, их нехватка в середине и в конце года. Поэтому надо внимательно к этому относиться", – сказал он.

Эта командировка обошлась бы в 17 500 евро.

"Практика поездки 4-3 депутатов, кстати, из одной фракции и 2 помощников не очень распространена. Как правило, так далеко едет один представитель позиции и один - оппозиции, и все", – сказал Мазуронис.

Члены Комитета будущего, которые должны были ехать в Уругвай, сказали, что в эту командировку не очень-то рвутся.