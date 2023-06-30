Депутатская делегация в Уругвай не поедет: цена поездки удивила

Парламентский Комитет будущего хотел послать в Уругвай Ангеле Якавоните, Матаса Малдейкиса, Люду Поцюнене, Лукаса Савицкаса и двоих их помощников.
Однако правление парламента выезд не одобрило.
"Мы взглянули на эту поездку с точки зрения экономии денег налогоплательщиков и выяснили, что поездка будет слишком дорогой", - сказал консерватор Юргис Разма.
Председатель фракции Партии труда Андрюс Мазуронис сказал, что ежегодно сталкиваются с той же проблемой.
"Это использование средств на командировки, их нехватка в середине и в конце года. Поэтому надо внимательно к этому относиться", – сказал он.
Эта командировка обошлась бы в 17 500 евро.
"Практика поездки 4-3 депутатов, кстати, из одной фракции и 2 помощников не очень распространена. Как правило, так далеко едет один представитель позиции и один - оппозиции, и все", – сказал Мазуронис.
Члены Комитета будущего, которые должны были ехать в Уругвай, сказали, что в эту командировку не очень-то рвутся.
"Я туда не рвусь и никого не виню. Они решают, сколько людей должны ехать и стоит ли Литве посылать столько людей. Поэтому у меня нет никаких претензий", – сказала Якавоните.
Малдейкис заверил, что если этот вопрос вызывает страсти, то в нем надо разобраться.
"А тогда посмотрим. Здесь что-то кипит, Санта Барбара, Я не хочу в этом участвовать. Меня это не интересует, у меня на это нет времени", – сказал политик.
Савицкас сказал: "Цель моей поездки туда была простая – я активно участвую в деятельности Комитета будущего, председатель, к сожалению, ехать не может. Вот и были два его заместителя. Я думаю, было бы логично ехать двум заместителям".
Председатель комитета Раймундас Лопата сказал, что не он придумал такой состав.
"Предложили столько, сколько нам предложили организаторы, такая квота. Это не первый раз", – заметил он.
"По 6 человек едет, когда нужны голосования, представление позиции Литвы. А это рабочий формат, насколько я знаю. Поэтому 6 человек кажется много", – сказал либерал Эугениюс Гентвилас.
Комитет будущего отвечает за моделирование будущего общества и государства, развитие инноваций, технологического прогресса и процессов реэмиграции.