Депутатам в Литве планируют повысить зарплаты, жители это предложение не поддерживают

"Думаю, нет. Нет для этого причины. (...) Я думаю, зарплаты у них и без того большие", – сказал о повышении зарплат депутатов один вильнюсец.

"Кто говорит, что достаточно? Так говорят разные нахлебники, которые сами ничего не делают, ответственность на себя не берут, поэтому говорят, что не надо, а на самом деле - надо. (...) Вы только представьте, какие смешные деньги они получают! Две тысячи, а ведь есть молодежь, это поколение за такие деньги работать не идет. Не знаю, наверное надо в три раза увеличить", – сказал другой собеседник.

Жительница Вильнюса сказала Delfi, что зарплаты надо повышать людям, а не политикам.

Другой прохожий сказал, что зарплаты должны зависеть от результатов работы депутатов.

"Лучше, чтобы зависели от результатов, но, конечно, как и у всех, зарплаты должны повышаться", – сказал он.

Другой вильнюсец считает, что политики "стараются больше себе в карман положить".

"Что касается результатов, не могу сказать, что они работают хорошо, и что им надо повысить зарплату. Думаю, наоборот", – сказал он Delfi.

"Я живу на 600 евро. А они говорят, что им 2000 евро мало. 2000 евро - то нормально", – считает другой собеседник.

Представитель консерваторов Матас Малдейкис считает, что зарплаты депутатов должны расти.

"Я не знаю, о каких суммах идет речь, но то, что сейчас получают депутаты - неадекватно. (...) должны расти зарплаты и депутатов и других работников государственного сектора", – сказал политик.

Представитель фракции регионов депутат Агне Ширинскене сказала Delfi, что на фоне призывов к экономии повышение зарплат выглядело бы странным.

"Я думаю, зарплаты в госсекторе должны расти пропорционально, как это было до сих пор. Поскольку на самом деле сложно объяснить людям, почему зарплаты депутатов или премьер-министра повышают больше чем на 1000 евро, когда парламент призывает к экономии", – заметила политик.

Либерал Эугениюс Гентвилас сказал: "Время никогда не будет подходящим, люди, наверное, хотят, чтобы депутаты работали бесплатно, поэтому разговоры о повышении зарплат будут непопулярными".

Малдейкис вообще удивлялся, как некоторые депутаты выживают на свои зарплаты.

"Я вот, честно говоря, не знаю и не очень понимаю, как часть депутатов до сих пор выживает. Если ты живешь в Вильнюсе и получаешь мою зарплату, да, у меня есть недвижимость, я разведен, мне не надо содержать много детей, у меня один ребенок, мне легче, но если у тебя семья, большая семья, я не знаю, как люди выживают", – сказал он.

Ширинскене заметила, что мотивацией для будущих депутатов должна быть не только зарплата.

"Я думаю, проблема как раз в том, что люди в парламент идут только ради зарплаты. На самом деле, такого не должно быть, не это должно быть основным мотивом. Основной мотив - возможность реализации своих идей и др.", – сказала она.

Гентвилас сказал Delfi, что в Литве зарплаты депутатов и министров очень низкие, по сравнению с зарплатами депутатов и министров в других странах ЕС.

Delfi напоминает, что сейчас рядовой депутат получает "на руки" 2100 евро, после планируемой реформы зарплата станет 3800 евро. Зарплаты спикера и премьера вырастут с 2800 до 5200 евро, а министров – с 2600 до 4600 евро.