Депутат Жемайтайтис обвинил полицейских в изнасиловании коллеги

Несколько месяцев назад Жемайтайтис своими антисемитскими заявлениями вызвал международный скандал. Прокуратура проводит расследование в связи с разжиганием розни в отношении группы людей по национальному признаку (2 ч. 170 ст. УК). На этот раз депутат нацелился на полицию и министра внутренних дел.

"После изнасилования сотрудница полиции уже несколько недель не ходит на работу. Кто мог бы ходить или как чувствовать ей себя, если ее возможно изнасиловали коллеги, литовские сотрудники "Вагнер". Масколюнас с Бригинасом ездили к родителям, у которых сейчас живет сотрудница полиции. Они просили ее не писать заявление, возможно, обещали финансовую помощь или даже повышение на службе, для точности надо сказать "возможно", хотя в записях это зафиксировано, но нужно дождаться расследования, тогда эти беседы можно предать огласке", – писал Жемайтайтис.