Депутат Жемайтайтис обвинил полицейских в изнасиловании коллеги

Несколько месяцев назад Жемайтайтис своими антисемитскими заявлениями вызвал международный скандал. Прокуратура проводит расследование в связи с разжиганием розни в отношении группы людей по национальному признаку (2 ч. 170 ст. УК). На этот раз депутат нацелился на полицию и министра внутренних дел.
"Бесчинствуют наемники "Вагнер" министра внутренних дел Агне Билотайте? Две недели назад, на возможно проходивших в Каунасе занятиях, организованных Департаментом полиции, пьяные коллеги надели наручники и изнасиловали К.Б.", – писал Женайтайтис.
Он прибавил, что этот скандал пытается загладить глава Бюро криминальной полиции Арунас Масколюнас и его заместитель Саулюс Бригинас.
"После изнасилования сотрудница полиции уже несколько недель не ходит на работу. Кто мог бы ходить или как чувствовать ей себя, если ее возможно изнасиловали коллеги, литовские сотрудники "Вагнер". Масколюнас с Бригинасом ездили к родителям, у которых сейчас живет сотрудница полиции. Они просили ее не писать заявление, возможно, обещали финансовую помощь или даже повышение на службе, для точности надо сказать "возможно", хотя в записях это зафиксировано, но нужно дождаться расследования, тогда эти беседы можно предать огласке", – писал Жемайтайтис.
Департамент полиции указал, что эта информация ложная.
"Обращаем внимание на то, что в начале августа 2023 г. Литовское бюро криминальной полиции проводило в Каунасе учения для сотрудников полиции, работающих с самыми тяжкими преступлениями.
Курсы были интенсивными, участников инструктировали инструкторы, наблюдали за ними. Никаких инцидентов ни во время учебы, ни во время отдыха не было. Нет информации о каких либо нарушениях дисциплины, а тем более преступлениях нет", – сказано в комментарии.
Однако полиция прибавила, что после появления записи депутата генкомиссар Ренатас Пожела распорядился уточнить информацию.
"Сотрудники Литовского бюро криминальной полиции общались с сотрудницей полиции и ее близкими, однако содержание разговора было совсем не тем, о котором пишет депутат. Чтобы сохранить в тайне имя сотрудницы и не нанести вред ее репутации, мы не можем подробно комментировать содержание разговора", – указала полиция.