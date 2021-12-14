Юозапайтис подтвердил порталу Delfi, что он находится в отделении интенсивной терапии и реанимации Сантаришкской клиники.

"Ничего особенного, может, еще буду жить", – пошутил Юозапайтис.

Депутат сказал, что его госпитализировали в кардиологическое отделение из-за аритмии.

Он заметил, что в больницу его привезли близкие, а не скорая.

"Не я был за рулем, мне не дали управлять автомобилем. Это новая проблема с сердцем прежде такого не было. Я узнал, что у меня есть сердце, раньше меня называли человеком без сердца", – шутил консерватор.

Сейчас врачи с помощью лекарств пытаются восстановить сердечный ритм.

"Это не должно занять много времени. Я надеюсь, сегодня вечером меня отпустят. В худшем случае - завтра. Пока мотор не заработает нормально, не отпустят", – сказал Юозапайтис.