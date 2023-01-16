Депутат в ужасе: рассказал, как его внучка в школе Игналинского района провела 13 января

"В Литве озабочены инвазией русского языка в школах, слишком большим количеством учителей и другими проявлениями русскости. Русские партии не участвуют в выборах (если партию Томашевского можно считать не русской), люди проверяют товары, не покупают российские. А вот в литовской гимназии "Ритас" в Диджясалисе русский язык течет свободно", – писал депутат.

Он рассказал о своей внучке, которая ходит в подготовительный класс этой гимназии.

"До сегодняшнего дня (вернее до вчерашнего) я не очень переживал, хотя рассказы внучки о русскоговорящих учителях вызывали некоторое беспокойство. Но вчера мое терпение лопнуло.

Сразу информирую, речь идет о литовской школе. Уже были сигналы учителей, что дети в этой школе говорят с сильным русским акцентом. Вчера было 13 января, важный для всех день. Воспитатели этой школы очень своеобразно его отметили – включили детям праздничные мультфильмы "Маша и медведь" на Youtube", – рассказал Слушнис.

Политик сказал, что детям в школе не объясняли, что такое 13 января, чем важен этот день.

"Мультфильмы включили детям, которые не говорят по-русски, не попытались хотя бы на мгновение остановиться и рассказать детям 13 января, чем этот день важен для Литвы. Нет. Устроили досуг, ведь "детям нравятся мультики" и дали продукт российской пропаганды. Больно? Да. Больно потому, что не могу сказать - лучшая школа находится рядом с домом. Больно потому что мэр Игналины, зная о ситуации, спокойно разводит руками и говорит, что ничего сделать не может - в районе много русскоязычных. Прямо как в советское время. Если большинство русских (даже меньшинство), vвсе обязаны говорить по-русски. Так и сегодня в школе Игналинского района", – заметил депутат.

Он считает, что это отрицательно скажется на детях.

"Больно, что в такой школе не только не воспитают граждан своей страны, скорее успешно взрастят врагов Литвы, людей, которые будут топтать оставленные детьми незабудки 13 января и говорить и том, как свои стреляли в своих. В такой школе у нас будет поколение молодежи, которая спокойно будет говорить о фашистах в Украине и нацизме, будет оправдывать войну в Украине. Я бы хотел, чтобы моя внучка ходила в другую школу. Но это невозможно. Она в деревне единственная. Выбора нет", – прибавил Слушнис.