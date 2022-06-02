Консерватор считает, что при максимальном тарифе налога жители уйдут в "тень".

"Часть людей откладывает себе пенсии не в "Содре", они приобретают небольшое жилье и сдают его в аренду. Если такое жилье обложить 3% налогом, мы с космической скоростью загоним этих людей в "тень", они перестанут декларировать эти доходы", – сказал Маяускас в интервью на Žinių radijas.

Депутат отметил, что люди, которые сдают жилье по бизнес-удостоверению, платят фиксированные взносы в "Содру". Кроме того, по его данным, они получают за счет аренды примерно столько, сколько предлагают забирать за счет налога.

"Жилое имущество дает возврат в размере 3%, если в него инвестируешь и сдаешь его. Офисные помещения приносят прибыль в размере 5%. Индустриальная недвижимость, аренда которой нелегкая задача - дает прибыль в размере 7%", – сказал он.

Поэтому, по мнению Маяускаса, есть риск, что если недвижимость для аренды обложат таким налогом, который будет равняться приносимой им прибыли, то возникнет риск, что его владельцы перестанут платить налоги.

"Если такое жилье обложат 3% налогом, независимо от того, роскошное это жилье или нет, то, вероятно, люди не будут декларировать факт аренды", – прибавил депутат.

Напомним, что налог на недвижимость в Литве будет связан с местом, где декларировано место жительства, тарифы налога будут прогрессивными - с учетом стоимости недвижимости, установленной путем массовой оценки. Предлагают облагать налогом каждый объект в отдельности, а налог на основное жилье будет зависеть от медианы стоимости недвижимости в конкретном муниципалитете. Если жилье не дороже медианы, налог составит 0,03%, если цена составляет 1-2 медианы – 0,06%, а больше двух медиан – 0,1%.

Средний налог, по действующим сейчас ценам, составит 13,5 евро в год.

Глава Минфина Гинтаре Скайсте сказала, что налог будет зависеть от того, какие тарифы и льготы установит муниципалитет.