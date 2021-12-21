Эту информацию Delfi подтвердил сам Томилинас. Он сказал, что Валькюнас ударил его в грудь.

"Я что-то говорил о нем, когда обсуждался один закон, он потом подошел – что ты там сказал обо мне? Я говорю, расскажу, а он меня сильно ударил в грудь. Сильных болей нет, но это видели все", – сказал BNS Томилинас.

Он уверяет, что Валькюнас ударил его не в шутку, такое поведение в принципе нельзя допускать.

"Это была не шутка, это была агрессия, такого не должно быть. В украинской раде депутаты дерутся, но мы не в Украине, мы в Литве, я думаю, нельзя так себя вести. Если мы будем терпеть такие действия, планка будет опускаться все ниже, я понимаю, что в обществе много агрессии, обсуждают сложные вопросы, появляется много псевдолидеров, призывающих к насилию, я считаю это неприемлемым. Я обратился в полицию, я не хочу ее особенно вмешивать, но такие действия надо фиксировать, а дальше должна обсуждать Комиссия по этике", - сказал Томилинас.

Валькюнас по телефону отрицал, что ударил коллегу, но прервал разговор, сказав, что прокомментирует ситуацию позже, когда покинет зал.

"Нет, кто там ударил", – сказал он и заметил, что больше не может говорить.