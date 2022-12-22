Депутат шокирован рекламой аптечной сети: представитель сети объяснила значение

Своей позицией депутат поделился в Facebook.

"Пока мой коллега из партии аистят мечется с предложениями клеить разные этикетки на бутылки с алкоголем, вроде тех, которые мы видим на пачках сигарет, а Антимонопольная служба объявляет о штрафах сетям аптек за картельные соглашения, одна сеть объявляет о рождественском чуде.

И на самом деле, зачем эти салаты, слижики, шампанское и куча трудов в канун Рождества. Закажите лекарства, и праздник состоится!

А мы еще удивляемся, что в Литве люди используют много лекарств, тратят на них много денег", – иронизировал депутат.

Пресс-секретарь Eurovaistinė Роланда Липнявичюте заверила портал Delfi, что эта реклама никак не связана с решением Антимонопольной службы и не является рождественской услугой.

"Заказ лекарств по телефону - актуальная для жителей услуга, особенно, если речь идет о редких рецептурных препаратах – люди заказывают их в конкретную аптеку, а потом забирают оттуда. В последнее время мы просим клиентов, звонить в аптеку, узнавать, есть ли лекарство, бронировать, а потом приходить за ним.

Сама услуга телефонных консультаций появилась во время пандемии, чтобы люди как можно меньше ходили появлялись в общественных пространствах. Услугой уже два года пользуются люди, которым неудобно пользоваться интернетом", – объяснила Липнявичюте.