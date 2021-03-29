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На прошлой неделе депутат литовского парламента Робертас Шаркницкас в числе других парламентариев был привит от коронавируса. Он рассказал о своем самочувствии после вакцинации. По словам Шаркницкаса, последствия были неприятными, однако политик все равно призывает жителей прививаться.
Депутат Шаркницкас рассказал о своем состоянии после вакцинации от коронавируса
© DELFI / Domantas Pipas

"Последствия вакцинации были нелегкими, как и сам вирус Covid 19 у заболевших, только не знаю, тяжелее или нет, я коронавирусом не болел. Но все сначала. Сейчас я уже легко могу писать, в пятницу я привился в 11 ч., к вечеру того же дня началось то, чего я меньше всего ждал.

Ночь провел бессонную. Тело бил озноб, а из легких шел жар, я залил в себя наверное ведро воды. Страшная ломота в костях.

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Голова раскалывалась на шесть частей, был жар, кое-как я следил ее в одно целое с помощью лекарств, только сегодня я закрыл шкафчик с лекарствами, где-то в 12 ч. дня.

Сейчас остались небольшие боли в пояснице и тяжесть в голове. Думаю, завтра буду чувствовать себя, как до прививки", – писал Шаркницкас в воскресенье вечером.

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