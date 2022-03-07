Депутат Сейма: в Клайпеде несколько сотен украинских беженцев

«Мэр, на прошлой неделе в Клайпеду прибыло уже несколько сотен военных беженцев. Клайпедчане приняли их у себя, гостиница „Ibis” также заполнена украинцами. Люди едут – как могут, минуя Алитус (там находится центр регистрации беженцев – Прим.). Они регистрируются в миграционном отделе в Клайпеде. <...> Хорошо, что клайпедчане уступают свои квартиры, а отель согласился организовать ночлег бесплатно до тех пор, пока с ними кто-нибудь не свяжется», – пишет она в Facebook.

В свою очередь, мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас накануне сообщил, что в Клайпеде находится группа из 52 беженцев, среди них 31 ребенок. Все они прибыли из Харькова.

Сегодня, 7 марта, Департамент миграции сообщил, что с начала войны в Литве зарегистрировалось 3 135 украинских беженцев.

"На данный момент мы зарегистрировали 3 135 украинцев. Большинство просят разрешение на проживание по гуманитарным причинам. Тем, кто приехал временно, выдают национальные визы, но таких – единицы", – говорит глава департамента Эвелина Гудзинскайте.

По ее словам, больше 2/3 всех зарегистрировавшихся – дети. При этом директор ведомства допускает, что в реальности прибывших в Литву украинских граждан может быть куда больше.