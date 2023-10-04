Депутат: распространение наркотиков в литовских школах – системная проблема

Политик говорит, что правительство неадекватно реагирует на ситуацию. Он утверждает, что системную проблему нужно решать комплексно.
"Ошибочно думать, что проблема употребления наркотиков возникает только в определенных школах, городах или семьях, и это единичные случаи. На мой взгляд, рост потребления наркотических веществ является индикатором всеобщей тревоги. Это системная проблема, которую необходимо решать комплексно, осознавая, что деструктивное поведение характерно не только для детей, но и для взрослых", - цитируется в докладе Т. Томилинас.
"Видя, как медленно правительство реагирует на ситуацию, остается неясным, какой орган исполнительной власти координирует решение данной проблемы. Нам предстоит решить, пришло ли время объявлять чрезвычайное положение в учебных заведениях", – отметил член демократического союза "Во имя Литвы".
Сегодня состоится заседание парламентской комиссии по профилактике наркомании и подкомитета по психическому здоровью, на котором будет обсуждаться проблема распространенности наркотиков в школах, а также необходимые пути ее решения.
ELTA напоминает, что в понедельник в Президентском дворце также состоялось совещание, на котором обсуждалась проблема употребления наркотиков в учебных заведениях.
Президентура призвала ответственные министерства и ведомства принять более жесткие меры по пресечению распространения и употребления психотропных веществ, поскольку профилактических кампаний уже недостаточно.
По данным милиции, в прошлом году было зарегистрировано 150 несовершеннолетних, подозреваемых в совершении правонарушений, связанных со сбытом и контрабандой наркотических и психотропных веществ. В этом году за 8 месяцев было зарегистрировано 75 подобных случаев.