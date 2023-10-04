Депутат: распространение наркотиков в литовских школах – системная проблема

"Ошибочно думать, что проблема употребления наркотиков возникает только в определенных школах, городах или семьях, и это единичные случаи. На мой взгляд, рост потребления наркотических веществ является индикатором всеобщей тревоги. Это системная проблема, которую необходимо решать комплексно, осознавая, что деструктивное поведение характерно не только для детей, но и для взрослых", - цитируется в докладе Т. Томилинас.

"Видя, как медленно правительство реагирует на ситуацию, остается неясным, какой орган исполнительной власти координирует решение данной проблемы. Нам предстоит решить, пришло ли время объявлять чрезвычайное положение в учебных заведениях", – отметил член демократического союза "Во имя Литвы".