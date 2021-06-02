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Эпидемиологическая ситуация в Литве улучшается, поэтому депутат фракции Партии свободы Витаутас Миталас призывает правительство Литвы пересмотреть карантинные ограничения.
Lauko kavinės Vilniuje
Lauko kavinės Vilniuje
© Saulius Žiūra

"Я вижу, что количество больных сокращается в таком темпе, на который не рассчитывало ни правительство, ни ученые, поскольку на самом деле, видимо, вакцинация, и деятельность на улице сделали свое дело. Количество больных значительно сокращается, и, я думаю, возможно, в таком случае правительству стоит пересмотреть карантинные ограничения немного раньше, чем планировалось", – сказал 2 июня в интервью на Žinių radijаs Миталас.

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С 1 июня в Литве действуют новые послабления: кафе работают до 24 ч., больше людей может посещать мероприятия, разрешается встречаться в помещении большим группам людей, а на улице – количество людей не ограничивают.

Правительство Литвы на прошлой неделе утвердило новую редакцию постановления и продлило карантин до 24 ч. 30 июня 2021 года.

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