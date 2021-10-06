Право на однократное пособие они получили бы, если бы привились после 16 августа 2021 года одной из зарегистрированных в ЕС вакцин (полная схема вакцинации).

Согласно проекту, человек получает право на получение выплаты в день второй прививки (если требуется две дозы) или после первой прививки (если требуется лишь одна доза).

Цель проекта - ускорение вакцинации от коронавируса и снижение угрозы его распространения в группе 65 лет и старше, других людей из группы риска, а также побуждение экономики.

Список людей из группы риска должен утвердить министр здравоохранения.

Предлагается, чтобы проект вступил в силу с 1 ноября 2021 г.

По действующим законам, в Литве нет никаких форм побуждения к вакцинации от COVID-19, включая финансовые.

Напомним, что Соцмин предложил правительству Литвы выплачивать 100 евро людям старше 75 лет, которые впервые прививаются от коронавируса после 1 сентября 2021 года.

Кроме того, 100 евро предлагают выплачивать и тем, кто до апреля 2022 года привьется третьей (бустерной) дозой или второй (зависит от выбранной вакцины).

Авторы инициативы указывают, что коронавирус опаснее всего именно для жителей старше 75 лет.