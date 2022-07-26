Депутат предлагает в городах, где будут использовать мазут, сделать бесплатными бассейны для жителей

Если для производства теплоэнергии будут использовать мазут, Йонаускас предлагает максимально снизить влияние на здоровье жителей.
"В тех городах, где вместо газа разрешили использовать мазут и дизельное топливо, должны сделать так, чтобы жители могли следить за информацией об изменениях качества воздуха в реальном режиме, и получали бы информацию о повышении уровня загрязнения. Так жители могли бы ограничить время пребывания на улице и снизить воздействие загрязнения на организм. Кроме того, жителям таких городов должны разрешить бесплатно пользоваться государственной спортивной инфраструктурой (закрытыми стадионами, бассейнами, спортивными манежами и т.д.). Так правительство могло бы не только компенсировать нанесенный ущерб, но и способствовать повышению физической активности жителей", – сказал Йонаускас.
Депутат считает также, что в таких городах должны быть введены изменения и в общественном транспорте. По его мнению, если жителям предоставить возможность бесплатного пользования общественным транспортом, то он станет отличной и привлекательной альтернативой, заставит жителей отказаться от своего авто, а особенно от старых и загрязняющих природу машин.
Йонаускас считает, что планы в связи с заменой газа мазутом в Вильнюсе - это большой шаг назад, поскольку мазут на 42% вреднее газа.
"В Вильнюсе качество воздуха улучшилось именно тогда, когда отказались от использования мазута в теплохозяйстве. Возвращение мазута значительно увеличит уровень загрязнения (особенно в Вильнюсе), (...) а это риск для здоровья людей", – сказал Йонаускас.
Он напомнил, что в Вильнюсе и без того зимой сильно повышается уровень загрязнения воздуха, особенно там, где наблюдается интенсивное движение транспорта, например, в Жирмунай.
Ранее сообщалось, что члены фракции "Во имя Литвы" Лукас Савицкас и Томас Томилинас намерены провести парламентское расследование в связи с планами на возвращение мазута.
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