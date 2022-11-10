До 500 евро депутат предлагает увеличить штрафы за шум на улицах, в парках и других общественных местах и до 700 евро - штрафы главам компаний, в помещениях которых совершено такое нарушение.

Если парламент одобрит такие поправки, то "за крики, свист, громкое пение или игру на музыкальных инструментах, других издающих звуки инструментах/аппаратах на улицах, площадях, в парках, на пляжах, в общественном транспорте и других общественных местах, а вечером (с 19 до 22 ч.) и ночью (с 22 ч. до 7 ч.) – в жилых помещениях, в компаниях, учреждениях или организациях, когда это мешает отдыху, сну или работе людей", будет грозить штраф 80-300 евро, за повторное нарушение – 300-500 евро.

Сейчас штраф составляет 20-80 евро, а за повторное нарушение 80-300 евро.

Однако, если нарушение допущено в первый раз, то, по словам Скритульскаса, ждет половина минимального штрафа, т.е. 10 евро.

Депутат также предлагает привлекать к ответственности за шум и глав компаний, организаций или учреждений, в помещениях которых производят шум. За это грозит штраф 300-500 евро, за повторное нарушение – 500-700 евро. Сейчас ответственность руководителей не предусмотрена.

Надеются, что такие штрафы послужат превенцией и положительно скажутся на качестве жизни и отдыха жителей.