Депутат предлагает за такое нарушение назначать штрафы в размере от 1000 до 3000 евро.
"За публичное умаление значения конституционной ценности - семьи - на словах, с помощью демонстрируемых вещей, лозунгов, плакатов, аудиовизуальных методов и т.д.".
За повторное нарушение предлагают штраф от 3000 до 6000 евро.
Гражулис утверждает, что цель этого проекта - защита основ семьи, изложенных в 38 ст. Конституции.
"Согласно Конституции, семья - это основа общества и государства, поэтому за унижение этой конституционной ценности человек или группа людей должны нести ответственность. Утвержденные в Конституции семейные ценности особенно важны, они имеют положительное значение не только для отдельного индивида, но и для всего общества, поэтому их надо особенно беречь и ценить, а за их унижение должна быть административная ответственность", - поясняет Гражулис.
По его словам, подготовить этот проект заставили недостатки правовой системы Литвы, "из-за которых пропаганду гармоничных традиционных семейных ценностей часто оценивают, как необоснованную и незаконную дискриминацию сексменьшинств".
"Сформировалась порочная практика, когда прикрываясь борьбой против дискриминации по сексуальной ориентации, дискриминируют традиционные семейные ценности",- saсказал Гражулис.
Сейчас такие наказания в Кодексе административных правонарушений отсутствуют.
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