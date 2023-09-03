Депутат предлагает поправки к закону: за инцест - тюремное заключение

Депутат предлагает наказывать за инцест. Даже в том случае, если сексуальные отношения добровольные и сознательные.

Шалашявичюте убеждена, что часто о таких случаях не говорят, поскольку это позор для семьи.

Правда, нет статистики, в которой видно, сколько детей столкнулись с насилием со стороны братьев, отцов.

"И все же 75–80% пострадали в ближайшем окружении, обидчиками были их близкие, люди, которым они доверяли", – сказала глава Службы по правам детей Илма Скуодене.

О сексуальных отношениях между родственниками в Литве сообщают постоянно. Это отражено и в статистике, растет число сексуальных преступлений в отношении детей. В прошлом году было 300 таких случаев, а за 6 месяцев этого года - 200.

Весной этого года в Паневежском районе ребенка родила 13-летняя девочка. Подозревают, что отец ребенка - близкий родственник девочки, полиция расследует это преступление.

Другие говорят, что в Литве и без того много наказаний.

Жители, узнав о таком предложении депутатов, оценивают его по-разному – некоторые заявляют, что сами готовы расправиться с такими личностями.

"Предусмотреть ответственность: штраф, лишение свободы на срок до 3 лет. А если в результате рождается ребенок-инвалид - лишение свободы на срок до 6 лет", – уточнила свое предложение депутат.

Что об этом думают люди:

"Правильно, мы верующие люди, это большое преступление".

"Я здесь, на площади Свободы взял бы их всех и не знаю, что сделал бы... Ну, повесил бы их за те места".

"Ну, это может слишком сурово. Я про лишение свободы. В Литве только наказывают и наказывают".

По словам Шалашявичюте, строго за инцест наказывают в США, Канаде и Австралии.

Литва, по ее словам, - одна из 9 стран, где нет отдельной статьи за инцест.

По ее словам, в некоторых странах, в тюрьму сажают на 25 лет и даже дают пожизненное.

Скуодене сказала, что инцест на практике встречается редко. "На практике таких случаев, когда ребенка насилует и он беременеет, рожает ребенка, бывает немного", – сказала она.