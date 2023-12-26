Депутат предлагает переводить на язык жестов все заседания парламента

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Justas Džiugelis
Justas Džiugelis
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Консерватор Юстас Джюгялис уверяет, что в ближайшее время намерен обратиться к канцлеру парламента с просьбой переводить все заседания на язык жестов, начиная с весенней сессии. По его словам, этот вопрос актуален для большой части общества.

Парламентская канцелярия утверждает, что не располагает необходимым количеством человеческих ресурсов для выполнения этого требования. Это подтверждает и Литовское товарищество глухих людей, обращая внимание на то, что необходимо увеличивать финансирование.

Депутат Джюгялис считает, что заседания парламента должны быть доступны для людей с разного рода недугами, поэтому намерен решать эту проблему через канцлера.

"Этот вопрос актуален и касается большой части общества, парламент должен найти возможность сделать заседания доступными и понятными для людей с разными недугами. В ближайшее время я обращусь к канцлеру парламента, чтобы такая возможность появилась с весенней сессии", – сказал Джюгялис.

Канцелярия утверждает, что для осуществления этого порядка не хватает человеческих ресурсов.

"Перевод такого количества информации на язык жестов требует больших человеческих ресурсов (переводчиков на язык жестов не хватает), и это было бы нецелесообразно, ведь лишь небольшая часть жителе следит за заседаниями все время, многие выбирают только актуальные для них темы и вопросы", – сказала пресс-секретарь канцелярии Юсте Радзявичюте-Лаугалене.

По ее словам, парламент уже сейчас предоставляет слабослышащим возможность ознакомиться с актуальными вопросами - есть мини-телепередача "Парламентская неделя", во время которой можно ознакомиться с обзором важнейших событий недели и принятыми решениями.

По ее словам, на язык жестов переводят первые заседания парламентской сессии, праздничные заседания, поздравления спикера.

Президент Литовского товарищества глухих людей Вайда Лукошюте подтвердила, что в Литве не хватает переводчиков на язык жестов. Для решения этой проблемы нужно увеличить финансирование.

Она заметила, что для перевода одного заседания требуется несколько переводчиков.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене заверила, что в будущем финансирование должны увеличить.

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