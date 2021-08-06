Депутат после проведенной на границе ночи: на белорусской стороне наблюдается активизация сил

"Спокойно. Когда мы были, пыталась перейти группа из 5 человек, но их вернули. Пограничники работают сдержанно, спокойно, солидно, выполняют свои обязанности", – сказал Delfi политик.

На белорусской стороне, по его словам, чувствуется активизация сил.

"На белорусской стороне чувствуется определенная активизация сил, патрулирование. Интересный момент – нас разделяли 20 м. В темноте стояли и мы, и они. Они приехали на квадроцикле, увидев нас развернулись, остановились, закурили, мы тоже закурили, постояли, но никакой коммуникации. Спокойно, достойно", – сказал политик.

После того как вернули 5 мигрантов, по его словам, других инцидентов не было.

"Пока все работает, надо сказать, наш алгоритм действует", – прибавил Кащюнас.

Delfi сообщал что 2 августа министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте приняла приказ о возвращении нелегалов на территорию страны, из которой они пришли. Мигрантам должны сообщать, что они могут подать заявку на убежище на КПП или в диппредставительстве страны - по легальным каналам.

В этом году границу Литвы нелегально прошли больше 4100 человек.