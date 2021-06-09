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Председатель парламентского Комитета иностранных дел Жигимантас Павилёнис женился в Берлине во время служебной командировки, сообщает портал 15min.lt.
Politikas Žygimantas Pavilionis, jo išrinktoji Asta ir santuokos liudininkai
Politikas Žygimantas Pavilionis, jo išrinktoji Asta ir santuokos liudininkai
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Депутат уверяет, что оплатил расходы на поездку своей будущей супруги из своего кармана, а брак заключил в свободное время.

"Расходы на поездку своей супруги я оплатил сам. У меня были полчаса между мероприятиями официальной программы, после работы, в это время мы и поженились, благодарю за это работников посольства. За это я тоже заплатил", – сказал политик.

Член комитета иностранных дел Гедрюс Сурплис сказал, что этим вопросом должно заняться правление парламента и, быть может, Комиссия по этике и процедурам, хотя не исключил, что депутат мог согласовать свою женитьбу с правлением.

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Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что у нее нет данных о том, что женитьба могла быть организована в ущерб служебным обязанностям депутата, а парламентская канцелярия не понесла в связи с этим никаких убытков.

Решение о командировке Павилёниса в Германию правление утвердило 2 июня. Согласно планам, 8–12 июня вместе с латвийскими и эстонскими коллегами Павилёнис должен встречаться с представителями власти в Германии.

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