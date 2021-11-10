aA
Во время пандемии удаленные заседания стали нормой. За все это время во время таких заседаний не раз случались курьезные ситуации, но не все до сих пор научились готовиться таким встречам, чтобы не попасть впросак. На этот раз в незавидном положении оказался консерватор Бронисловас Матялис, который показал коллегам и пользователям Youtube свое нижнее белье.
Bronislovas Matelis / Foto: Delfi, posėdžio stopkadrai
Bronislovas Matelis / Foto: Delfi, posėdžio stopkadrai

Во вторник Матялис участвовал в удаленном заседании Комитета по управлению государством и муниципалитетами. Политик участвовал в дискуссии, высказывал свое мнение. В конце заседания, когда наступило время голосования, политик ответил на телефонный звонок.

Bronislovas Matelis ir jo kolegos posėdyje
Bronislovas Matelis ir jo kolegos posėdyje
© Stopkadras

Когда он понял, что коллеги видят, как он говорит по телефону, он положил телефон и произнес: Я против предложения", после чего взял телефон и встал со стула. Тут и выяснилось, что депутат забыл надеть брюки.

Эпизод можно увидеть в записи на 1:37:45. Проголосовать по обсуждавшемуся вопросу Матялис так и не успел.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Представлен новый пакет мер по борьбе с коронавирусом в Литве (61)

Правительство Литвы в среду на заседании обсудило ряд...

Вильнюсцы получили первые счета за отопление: за октябрь счета больше, чем в прошлом году в морозы (69)

В этом году сообщалось о значительном повышении цен на...

Какие ограничения предлагается ввести, когда число больных в реанимации достигнет 240  что ждет, если в реанимации будет больше 215 пациентов (32)

Минздрав Литвы представил новый список изменений. В...

На части территории Литвы вступил в силу режим ЧП: что меняется (98)

В связи с критической ситуацией на границе с Беларусью...

Коронавирус в Литве: 3028 новых случаев и 25 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3028 новых...