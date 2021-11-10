Во вторник Матялис участвовал в удаленном заседании Комитета по управлению государством и муниципалитетами. Политик участвовал в дискуссии, высказывал свое мнение. В конце заседания, когда наступило время голосования, политик ответил на телефонный звонок.
Когда он понял, что коллеги видят, как он говорит по телефону, он положил телефон и произнес: Я против предложения", после чего взял телефон и встал со стула. Тут и выяснилось, что депутат забыл надеть брюки.
Эпизод можно увидеть в записи на 1:37:45. Проголосовать по обсуждавшемуся вопросу Матялис так и не успел.
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