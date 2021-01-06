Он объяснил, что на самом деле с таким предложением не выступал.

"В минувшие выходные Конгресс США принял обязательство на следующий срок полномочий отказаться от использования названий, связанными с названиями полов. Например, не будут использовать Chair-woman или Chair-man, появится просто Chair. Мне позвонили журналисты и попросили прокомментировать эту инициативу конгресса. Я сказал, что это хорошая инициатива, тогда меня спросили, надо ли применять такое решение в Литве", - сказал депутат.

Он заметил, что в Литве на практике некоторые сферы тесно связаны с половой принадлежностью.

"Например, знаки на дверях в туалет. Поэтому я привел пример обозначения туалетов в парламенте, а ситуация смешная на самом деле, ведь эти туалеты даже не рядом, а на разных этажах. Значит, если тебе хочется в туалет, надо идти на другой этаж", - сказал Раскявичюс.

Он сказал, что из этой фразы вывели предложение об упразднении туалетов для представителей разных полов. Но такого предложения не было. "Конечно, можно говорить, есть ли для этого основания", - сказал депутат.

На вопрос, не появится ли в будущем такое предложение, Раскявичюс сказал, что это не приоритетный вопрос.

Он обратил внимание на то, что в некоторых литовских учреждениях есть хорошие примеры.

"Здание правительства разделено на блоки, мужские и женские туалеты там рядом, на тех, где нет писсуаров, есть соответствующие знаки. Мне кажется, это хорошее решение, ведь если инфраструктура та же, то нет разницы", - сказал Раскявичюс.

Однако он повторил, что для него этот вопрос - не приоритетный, он работает над проектом закона о партнерстве и надеется зарегистрировать его в конце февраля.

Другой представитель Партии свободы Моника Ошмянскене заметила, что в парламенте вообще нет туалета для инвалидов.

"Да, все это о WC. Нейтральные, универсальные – доступные для людей с недугом туалеты в Литве - не новость. Они есть в законах Литвы, утвержденных самим парламентом, но в самом здании парламента их нет", - сказала Ошмянскене, заметив, что нечто похожее есть во втором здании, но за воротами, у самого выхода.

"В парламенте есть туалеты, обозначенные как для инвалидов, но на деле они не приспособлены для людей с недугом. Это плохо, если учесть, что работают два депутата-инвалида, приходят люди-инвалиды, представители организаций инвалидов. В парламенте проводят экскурсии, разные мероприятия. А что уже говорить о трудоустройстве? Много говорят о трудоустройстве людей-инвалидов, но в парламенте на их потребности смотрят сквозь пальцы (...). Какой пример показывают Литве?", - вопрошала политик и заметила, что нужны перемены.

"Знаете, достойно сходить по малой нужде - одно из самых важных дел в жизни человека, это понимаешь, когда лишаешься такой возможности, а тем, кому трудно понять, о чем я говорю, предлагают провести эксперимент – провести день или неделю, представляя, что подходящий для них туалет есть лишь дома. Да, именно так сейчас в Литве живут многие люди", - сказала Ошмянскене