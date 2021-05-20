Депутат сказала, что у нее установили вирус после очередной проверки перед заседанием в среду.

"Я чувствую себя хорошо, если бы не тест, ничего не заметила бы", – сказала она в четверг.

Депутаты каждую среду проверяются на ковид.

Норкене сказала, что всегда пользуется этой возможностью, несмотря на то, что в конце марта привилась вакциной AstraZeneca.

"Я и членов фракции все время побуждала проверяться. Знаете, вакцинация не защищает, мы можем быть переносчиками. Провериться несложно, надо встать пораньше и сходить на тестирование", – сказала она.

Сейчас депутат находится в изоляции. Из-за контактов с ней изолировались также два депутата из фракции "крестьян" - один из них Агне Ширинскене.

Норкене сказала, что не знает, где могла заразиться.

Случаи COVID-19 в парламенте фиксировались в ноябре-феврале.