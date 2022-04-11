Об этом Раскявичюс в понедельник сообщил в фейсбуке.

"Сегодня я официально обратился в ДГБ с просьбой оценить, не представляет ли прославившийся прокремлевскими заявлениями Збигнев Единский угрозу и опасность депутатам и руководителям страны, поскольку он приходит в парламент. Единский может попасть в парламент, поскольку является помощником депутата Чеслава Ольшевского. Единский не только может беспрепятственно приходить в здание парламента, но и пользоваться внутренней базой данных, располагает номерами телефонов депутатов и другой информацией. Не могу понять, как сочетается посещение парламента человеком, распространяющим путинскую пропаганду, с интересами нацбезопасности страны", – писал Раскявичюс.

Он напомнил, что Единский в фейсбуке призывал Польшу выйти из НАТО и ЕС и заключить союз с Россией.

"После этого заявления его членство в партии было остановлено, но Единский остается в должности помощника Ольшевского", – заметил депутат.

"Очевидно, депутат Ольшевский не видит никакой проблемы в том, что среди его советников есть человек, распространяющий прокремлевскую пропаганду. Руководство парламента отмечает, что в данном случае может лишь "апеллировать к морали". Я надеюсь, что обращение в ДГБ, поможет Ольшевскому найти дополнительные аргументы, почему человек со взглядами "ватника" не должен ходить по парламентским коридорам. Каждый депутат может нанять 3 помощников или советников. Их зарплата колеблется в пределах 700-1300 евро "на руки", – напомнил Раскявичюс.

Delfi уже сообщал, что скандальные заявления Единского сказались и на Избирательной акции поляков Литвы-Союзе христианских семей. Депутат Беата Петкевич сказала lrt.lt, что покидает партию. Радио LRT сообщило, что из партии намерен уйти вице-мэр Вильнюсского района Роберт Комаровский.

Лидер партии Вальдемар Томашевский сообщил, что Единский приостановил свое членство в партии.

ИАПЛ-СХС заявила, что не имеет ничего общего с личным комментарием Единского, который он опубликовал в фейсбуке.

"Польша должна кка можно скорее уйти из НАТО и ЕС и создать союз с Россией. Это будет сильнейший союз славянских стран, в основе которого будут лежать христианские и семейные ценности, это будет выгодно гражданам Польши, а не кому-то по ту сторону океана", – писал в фейсбуке Единский.