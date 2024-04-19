Депутат обратился в Центробанк: 20 евро за обналичивание денег - это финансовый террор

"ЦБ осуществляет контроль над действующими на рынке банками. Вместе с Государственной службой защиты прав потребителей он может без суда рассмотреть споры в сфере финансовых услуг.

Решение банка SEB больше чем в два раза поднять цену на обналичивание денег клиентам, которые не пользуются планами, вызвало у потребителей шок. До сих пор за обналичивание 1000 евро клиент платил банку 8 евро, сейчас вынужден платить 20 евро", – удивлялся депутат.

Он обратился в ЦБ, чтобы "обратить внимание на очень плохую ситуацию в секторе коммерческих банков, на, возможно, необоснованный рост расценок и возможную дискриминацию клиентов банка".

"Такой резкий рост расценок отрицательно скажется на тех пользователях, у которых нет возможности или желания пользоваться банковскими планами.