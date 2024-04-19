Депутат обратился в Центробанк: 20 евро за обналичивание денег - это финансовый террор

 
ru.DELFI.lt
Bankomatas
Bankomatas
ФОТО: DELFI / Mindaugas Ažušilis

В Литве поднялась волна возмущения после того, как один коммерческий банк значительно увеличил расценки на обналичивание средств. Депутат социал-демократ Эугениюс Сабутис обратился в Центробанк Литвы с просьбой выяснить ситуацию и, если потребуется "применить меры в соответствии с действующими законами", пишет портал madeinvilnius.lt.

"ЦБ осуществляет контроль над действующими на рынке банками. Вместе с Государственной службой защиты прав потребителей он может без суда рассмотреть споры в сфере финансовых услуг.

Решение банка SEB больше чем в два раза поднять цену на обналичивание денег клиентам, которые не пользуются планами, вызвало у потребителей шок. До сих пор за обналичивание 1000 евро клиент платил банку 8 евро, сейчас вынужден платить 20 евро", – удивлялся депутат.

Он обратился в ЦБ, чтобы "обратить внимание на очень плохую ситуацию в секторе коммерческих банков, на, возможно, необоснованный рост расценок и возможную дискриминацию клиентов банка".

"Такой резкий рост расценок отрицательно скажется на тех пользователях, у которых нет возможности или желания пользоваться банковскими планами.

Это решение непропорционально скажется на лицах с небольшими доходами, на пожилых людях, у которых нет возможности пользоваться банковскими планами, особенно в электронном пространстве. Это насилие с применением запугивания, своеобразный террор", – считает Сабутис.

По мнению социал-демократа, халатность контролирующих органов дает коммерческим банкам возможность "экспериментировать" в опаснейшем значении этого слова.

"Это выглядит особенно цинично, если иметь в виду, что местные банки упраздняют свои отделения, особенно в регионах, уменьшают объем предоставляемых услуг – и в то же время повышают налог за обналичивание средств", – предупредил Сабутис.

Депутат просит ЦБ выяснить, "отвечает ли действующим законам и принципам защиты потребителей решение SEB о повышении налога за обналичивание средств".

"Коммерческие банки обязаны обеспечить прозрачную и честную ценовую политику с учетом интересов потребителей", – сказано в обращении Сабутиса.

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