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В Литве немалая часть пенсионеров и получателей других выплат получают эти деньги наличными, им их доставляют на дом. В декабре 2021 года было 166 000 получателей денег наличными. Некоторые депутаты говорят, что таких людей слишком много, практику надо менять.
Piniginė, eurai
Piniginė, eurai
© Shutterstock

"Это очень большие цифры (...) Если всего пенсии получают 600 000 человек, – то неполная треть их, больше четверти, получает деньги на дому", – сказал председатель парламентского комитета социальных дел Миндаугас Линге.

"Эту цифру можно понять – для тех, кто живет далеко, это удобно, поскольку у них проблемы с сообщением", – прибавил он.

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Линге сказал, что хочет выяснить, почему часть людей получает пенсии на дому наличными. Он намерен провести посвященное этому вопросу совещание. Депутат убежден, что уже сейчас надо повышать цифровую грамотность людей, инвестировать в будущих пенсионеров.

Между тем представитель оппозиционной фракции "Во имя Литвы" Томас Томилинас сомневается, что надо поднимать вопрос перевода денег пенсионеров на счета в банки.

"Это не "теневые" деньги, нет аргументов, потребностей, причин для таких действий. Это цифровая дискриминация. (...) Человек не обязан пользоваться технологиями – такого обязательства, особенно в отношении пожилых людей нет, мы должны приспосабливаться, а не они", – считает Томилинас.

Социал-демократ Альгирдас Сисас сомневается в том, что правящие будут менять порядок доставки пенсий на дом.

"И без того проблем достаточно, зачем обострять ситуацию из-за таких вопросов. Я не думаю, что правящие будут этим заниматься", – сказал он.

Соцмин сообщил, что сейчас у пенсионеров есть выбор - получать деньги на карту или наличные, нет необходимости в изменении порядка.

"По мнению министерства, получатели пенсий должны иметь право выбора способа получения пенсии – наличными или на счет. Ради безопасности и оперативности жителям предлагают выбирать перевод денег на карту", – сказано в ответе министерства.

Фонд социального страхования ("Содра") сказала, что ежегодно число получателей пенсий на дому снижается: в октябре 2021 г – 162 000, в октябре 2020 г – 179 000, 2019 г – 195 000, 2018 г – 203 000, 2017 г – 220 000 человек.

"Число получателей пенсий на дому каждый год сокращается, количество новых растет незначительно", – сказала представитель "Содры" Малгожата Козич.

"Согласно прогнозам, и в будущем число этих людей будет сокращаться на 10 000-15 000 человек в год", – прибавила она.

На дом доставляют пенсии в среднем на 700 млн. евро в год. "Содре" эта услуга стоит 6 млн. евро в год.

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