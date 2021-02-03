На прошлой неделе Маяускас исследовал вопрос доходов и налогов адвокатов, а на этой принялся за коллекторов.

В Литве индивидуальной деятельностью занимаются около 115 коллекторов. Их количество и место работы определяют Минюст Литвы и Государственная налоговая инспекция.

По данным ГНИ, в 2019 г. коллекторы получили в общей сложности 27,2 млн. евро: в среднем каждый декларировал 234.000 евро доходов и заплатил 17.000 евро налогов.

"Абсолютное большинство коллекторов декларировало максимальные расходы, снизив свои доходы, поэтому заплатили 7% налогов от выручки", – заметил Маяускас.

Один коллектор декларировал 725 000 евро доходов и заплатил 4,8% подоходного налога.

"Для сравнения, налог на труд - 20%, а при доходах больше 87 000 евро – 32%. А 10 коллекторов с самыми большими доходами декларировали по 543 000 евро и заплатили всего 6,2% подоходного налога", – сказал депутат.

Всего у 8 коллекторов доходы составили меньше 100 000 евро, а у 108 были выше этой суммы.

"Как и в случае с адвокатами, коллекторы платят льготные налоги. Я считаю, что такой порядок должен распространяться только на самозанятых со средними доходами", – считает депутат.

По его мнению, льготы не должны касаться людей, получающих огромные доходы.

"Похоже, коллекторы упиваются налоговыми льготами и катаются как сыр в масле", – заметил Маяускас.

По данным ГНИ, в 2019году в Литве было 107 600 самозанятых граждан, большая их часть получала доходы в пределах 35 000 евро после вычета расходов. Маяускас считает, что с налогами этой группы все в порядке.

"Но есть несколько тысяч человек с большими доходами, которые должны платить больше налогов. (...)", – заметил депутат.

Палата коллекторов Литвы отмечает, что доходы, которые оценивает Маяускас - это доходы не лично коллектора, а всей конторы, а это в среднем 7 человек. Коллекторы платят налоги и отвечают за ошибки своим имуществом.

"Маяускас - не первый политик, которого в заблуждение вводит форма деятельности коллекторов. В плане налогов коллектор платит их как самозанятое лицо. Но его доходы – это не личные доходы, на них работает вся контора, в которой в среднем работают еще 7 человек. Коллекторы платят государству не только подоходный налог, но и содровский налог, налог на здравоохранение и НДС – в 2019 г. это в среднем составляло 34% доходов. А по оценке экспертов, бизнес в среднем платит налоги в размере 27,5%", – сказано в комментарии палаты.

"Палата коллекторов готова участвовать во всех дискуссиях, посвященных вопросу налогообложения в этой сфере, поскольку все изменения - на пользу. Как вариант, можно рассмотреть изменение формы деятельности коллекторов", – предлагает палата.