Депутат Раса Будбергите убеждена, что к этому шагу не подготовились, поэтому она предлагает отсрочить выбор поставщика.

"Права потребителей, их информирование не достигнуто должного уровня. Приоритет - защита прав потребителей на пути либерализации", – акцентировала она.

Депутат отметила, что потребитель получает сотни предложений, сделать подходящий выбор – очень сложно.

"Информации так много, что ее не с чем сравнить. Думаю, что для гармоничного течения процесса не было должной подготовки. Я убеждена, что нет предохранителей, делающих рынок прозрачным, и чтобы к этому была подготовлена ГСРЭ, чтобы поставщики конкурировали в условиях свободного рынка", – сказала Будбергите.

По ее словам, даже людям с высшим образованием сделать выбор было нелегко.

"Потребитель не может ничего сравнить. Я думаю, что логичным было бы, если бы подготовили определенные планы. Это должны были сделать контролирующие учреждения, регуляторы рынка. <...> Даже для человека с высшим образованием, а может и с несколькими высшими, выбор - нелегкая задача. Для любителей экзотики, тех, кто любит играть на рынках акций, у кого есть деньги - пожалуйста, но среднестатистический человек может на самом деле пострадать", – сказала депутат.

Однако, по ее мнению, в будущем потребители будут в выигрыше, однако это будет нескоро.

"Я думаю, что в конечном счете результат может быть хорошим. <...> Возможно, этого дождутся наши внуки. Могу с этим согласиться. В настоящее время жители будут разочарованы либерализацией, поскольку она несвоевременна, возможно, с опозданием, а может - слишком рано, не знаю.

Но цены на рынке сейчас скачут – они космические и сильно колеблются – на самом деле будет принято немало ошибочных решений, люди будут платить дорого. Они будут думать, что такие большие цены - из-за либерализации, а на самом деле причина - хаос на рынке, война, цены на газ, отказ от ископаемого топлива. Я думаю, что сегодня проиграют многие из тех, кто будет платить больше и говорить: вот, какое правительство, кому это было нужно? Для нас важно, чтобы люди не разочаровались и не были обмануты", – сказала Будбергите.