Депутат о Вильнюсской психиатрической больнице – это пороховая бочка

Директор больницы представил депутатам совсем другую картину – якобы в больнице положительно оценивается как общий климат, так и работа руководителя.

"Многие работники сказали, что их директор - хороший заведующий кафедрой, но на этом месте ему не хватает опыта руководителя и способности понимать и прислушиваться к работникам", – сказал депутат.

"И звонки после рабочего времени с отчетом за дежурства. (…) Некоторые санитарки во время работы должны мыть посуду, полы, никто им за это не платит. Некоторые главы отделений работают на два отдела и еще курируют нелогичное число резидентов", – прибавил он.

"Собралось 100–200 человек. Мы просили директора не приходить, (…) от услышанного волосы шевелились – многие люди смело рассказывали о нездоровом психологическом климате, об ушедших и планирующих уход врачах. (…) Люди жаловались на непонятный порядок оплаты труда, на то, что не платят за сверхурочные, на большие нагрузки – ведь другие врачи уходят с работы из-за зарплаты", – сказал Матулас.

"Мы не знаем, откуда такие подсчеты и такие данные, мы слышали другое. (…) Директор многое отрицал, говорил, что прежде больница работала плохо, а сейчас все стало лучше, но люди не могут этого понять. Однако многое не совпадало с тем, о чем рассказали работники", – сказал Матулас.

"За ухудшение климата отвечает руководитель, учредитель – Минздрав. (…) Когда видишь такой настрой работников, когда многие говорят, что думают об уходе – такая больница находится на пороховой бочке", – не скрывал депутат.

По его словам, пока трудно сказать, что будет предпринято для решения ситуации. Сначала надо дождаться выводов расследований, которые проводят учреждения. Государственная инспекция по труду планирует назначить в больницу модератора и провести комплексное расследование.