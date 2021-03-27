"Можно только представить, что переживают бедные пациенты, которые заражаются реальной гадостью из Уханя!" – писала депутат и дала советы людям, которые прививаются этой вакциной.

"Ну, вот, прошло чуть больше суток после прививки, я могу поделиться своим опытом.

Симпатичная медсестра Анна сделала мне прививку 26 марта, в 15 ч. Несколько минут я ощущала щекотание в месте укола. Дома я приготовила домочадцам ужин, погуляла в лесу и чувствовала себя так хорошо, что даже забеспокоилась: неужели не будет никакой реакции? Даже "ознобчика", о котором писал министр Дулькис?

В 3 ч. ночи я почувствовала, что мне стало холодно, я достала еще одно одеяло. "Ознобчика" не было, но появилась головная боль - болели также мышцы и кости. Охватила такая слабость, что я даже не смогла взять с ночного столика градусник. Пыталась спать, но мешала боль. В 4.30 ч. измерила температуру, было 37,1.

Никаких лекарств я не пила, ни парацетамола, ни ибупрофена, только теплый иван-чай из термоса. Я просыпалась каждый час, пила чай, и дальше пыталась спать, несмотря на боль и слабость. Можно только представить, что переживают бедные пациенты, которые заражаются реальной гадостью из Уханя!

Утром боль спала, но в теле ощущалась тяжесть, тело было словно налито свинцом. В 13 ч. выпила таблетку саридона от головной боли. Снова заснула. В 15 ч. проснулась, и все - никаких болей. Чувствовала себя как выздоравливающий после гриппа человек.

Итак, пережила 12 неприятных часов и столкнулась с тем, чего прежде никогда не ощущала. Но я очень рада, что моя иммунная система получила новый урок, который, надеюсь, не пройдет даром.

Тем, кто будет прививаться вакциной AstraZeneca, советую следовать моему примеру - пить много теплой жидкости, не кофе и не настоящего чая. Бузина, липовый цвет или иван-чай - что-нибудь такое. Стоит подобрать и время вакцинации. Если привиться перед выходными, можно отдохнуть и избежать ненужного стресса. Давайте прививаться!" – писала депутат.