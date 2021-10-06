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Власти Литвы обсуждают предложение не выдавать "паспорт возможностей" в тех случаях, когда человек сдает тест на коронавирус. Это значит, что документ смогут получить только привитые или переболевшие жители.
Депутат о переменах в порядке выдачи "паспорта возможностей": это еще один способ запугивания
© DELFI / Josvydas Elinskas

Суть нового ограничения - "паспорт возможностей" не смогут получить те, у кого результат теста на коронавирус отрицательный. Значит, что те, кто не переболел вирусом и не привился, не смогут сходить в большой магазин, к парикмахеру или в бар.

"Тестирование не гарантирует нераспространение инфекции. Люди, сдавшие тест, в тот момент здоровы, но в течение этих 48 часов они могут уже заболеть или стать носителями. Это не гарантирует нераспространение инфекции", – сказала журналистам советник премьер-министра Ингриды Шимоните Живиле Гудлявичене.

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По ее словам, сейчас этот вопрос обсуждают на уровне министерств. Однако министр здравоохранения Арунас Дулькис такое заявление Гудлявичене не комментирует.

"Есть много разных обсуждений, предложений. Я бы хотел комментировать те, которые уже обсудили. Я сейчас не готов отвечать на этот вопрос", – сказал Дулькис.

Член парламентского комитета здравоохранения Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что это всего лишь запугивание, чтобы люди прививались.

"Если чего-то хотят добиться, один пистолет не поможет, нужна и конфета. В данном случае у Шимоните конфеты нет. Говорят о повышении налогов, об увольнении тех, кто не прививается. Это еще одна попытка запугать общество", – сказал депутат.

Пока в Литве не планируют отказаться от "паспорта возможностей".

"Если бы показатели улучшились, то может и можно обсудить, или как-то изменить стратегию. Я пока не вижу улучшения. Но главное - сохранение открытой экономики. Если мы отключим "паспорт возможностей", тогда придется вводить карантин, закрывать бизнес. Поэтому лучше сохранить "паспорт возможностей", – сказала LNK министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

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