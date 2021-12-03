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Новый штамм коронавируса "омикрон", который неделю назад обнаружили в ЮАР, вызывает страх и много вопросов. Несмотря на то, что большая часть стран, узнав, что этот штамм агрессивнее "дельты", закрыла авиасообщение с ЮАР, экс-министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига уверяет, что это было сделано слишком поздно – вирус уже в Европе, и возможно даже в Литве.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga

"Европа опоздала, вирус уже в Европе. Очень велики шансы, что он уже и в Литве. Только вопрос времени, когда он будет у нас. Вряд ли помогут изоляции и тестирования обуздать его. (...) Сейчас все, затаив дыхание, ждут информации о клинических проявлениях штамма: есть ли отличия от уже известных, надо ли что-то менять", – сказал Верига.

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Аналитик Вайдотас Землис-Балявичюс также не исключает, что "омикрон" уже в Литве.

"Только вопрос времени, когда он будет в Литве. (...) Может защититься Израиль, который закрыл свои границы и на месяц запретил въезд, могут защититься острова. Но остальной мир – мы уже опоздали. Наверное, штамм распространялся и уже распространился", – считает ученый.

Депутат Линас Слушнис считает, что паниковать пока не стоит, надо дождаться более точных данных о новом штамме.

Эпидемиолог Гитис Дудас пояснил, что данные о главных показателях "омикрона" появятся в ближайшие недели.

Ин уточни, что предварительные данные вызывают подозрение, что этот штамм может быстрее распространяться и что от него хуже защищает вакцина.

"Если выяснится, что этот штамм может вытеснить "дельту", тогда увидим, с какой скоростью это происходит, будут и данные о его воздействии. Параллельно Pfizer и другие уже исследуют антитела, реакцию вакцины: снижается ее эффективность или нет. Плюс приходят данные из больниц. (...) У нас есть месяц. За это время со всего мира придет много информации. Сейчас мы можем следить за ситуацией в Литве и выяснять масштабы угрозы", – сказал Землис-Балявичюс.

Дудас сказал, что несмотря ни на что, пока самым эффективным способом защиты остается вакцина.

"Даже, когда говорят о снижении эффективности вакцины, не значит, что надо отложить ее в сторону и искать иные решения", – подчеркнул ученый.

Он убежден, что избежать очной ставки с коронавирусом никто не сможет: контакт может быть либо через безопасную прививку, либо через рискованную болезнь.

"Если вы выбираете - прививаться или нет, то реально вы выбираете между иммунизацией с помощью достаточно безопасной и эффективной вакцины или рискуете, заболев, поскольку рискуете своей жизнью, ставите под угрозу свое окружение и систему здравоохранения. Мне кажется логичным единственный путь – вакцинация", – сказал ученый.

Пользу вакцины подчеркивает и глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас.

"На данный момент, когда речь идет об "омикроне", неясно, эффективны ли быстрые тесты на антигены. Однако удивляет, что в самолете с пассажирами, приехавшими из ЮАР в Нидерланды, 10% были заражены. Часть из них были заражены новым штаммом", – сказал профессор.

Верига не считает, что спасет полное закрытие границ: если оправдается худший сценарий, более действенной была бы вакцинация людей из групп риска.

"Штамм придет в Литву. Есть лишь практические моменты, за которыми надо следить, чтобы знать, как вирус ведет себя", – сказал экс-министр.

Пользы от жестких запретов не видит и Чаплинскас: он напомнил, что штамм может прийти в Литву из любой страны мира. Поэтому, по его мнению, важно воспитывать сознательность в людях: если люди не будут понимать, что нужно соблюдать осторожность, то ничто не поможет.

"Безответственно было бы думать, что "омикрон" может привезти только человек, который побывал в ЮАР. Человек может заразиться в аэропорту или в автобусе и не знать об этом. На данный момент неясно, почему такое большое число прилетевших из ЮАР - 10% из 600 - были инфицированы, ведь всех проверяли перед вылетом, у людей были зеленые сертификаты. Есть много вопросов без ответа, но надо апеллировать к сознательности людей. Надо, чтобы люди понимали, зачем нужны маски, тесты, изоляция, вакцинация, зачем надо ревакцинироваться своевременно, если этого не делать, мы проиграем в борьбе с вирусом: он будет распространяться дальше", – заметил профессор.

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