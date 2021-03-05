"Всегда границы теории вероятности очень широкие. (...) на деле не обязательно пасха будет в удаленном формате. Я не слышал, чтобы правительство говорило о каких-то ограничениях или послаблениях, просто следим за ситуацией, смотрим, как она меняется каждые 2 недели.

Если она изменится так, что сможем перемещаться, если будет продвигаться вакцинация, у нас будет меньше шансов, что люди из группы риска столкнуться с каким-то тяжелыми проблемами, необязательно Пасха будет удаленной, необязательно", – заметил депутат.

"Месяц для этого вируса - немалый срок. Если взять период перед Рождеством и после, что было в январе, подумайте, какие драматически положительные перемены произошли. Я смело говорю - месяц это много, результаты могут удивить, в этом я не сомневаюсь.

Немного беспокоит колебание новых случаев в пределах 400-600 случаев. Это беспокоит, но значительного роста нет, люди соблюдают карантин, определенные требования, быть может, через две недели будут другие решения", – сказал Слушнис.

На вопрос, может ли быть так, что на Пасху мы увидим больше людей, нарушающих карантин, депутат сказал, что вполне возможно, поскольку люди устали.

"Сейчас очень чувствуется усталость людей, это уже даже не вопрос Пасхи, это психологическая усталость, люди деятельные, хотят что-то делать, они активны, а тут столько времени сидят у экранов, появилась усталость. Но есть усталость, мы должны решить, ругаться или разрешать.

Ситуация простая: эксперты ее все еще оценивают, чаще оценивают максимальную угрозу – это их работа. Я думаю, что действуют правильно и логично, пока мы можем, мы должны стараться избегать самой большой опасности. Когда увидим, что ситуация меняется, должны думать, что взвесить. На одной чаше весов - желание людей нарушать правила, на другой - максимальные угрозы, которые видят эксперты", – сказал собеседник.

Правительство Литвы в среду решило смягчить карантин и разрешить на улице встречаться 5 людям или членам двух семей, разрешить проведение экзаменов по вождению. Будут и другие изменения, которые касаются контактов людей на улице.