"Травку" она в первый раз пробовала в 13 лет.

"В Литве каждый второй подросток знает, где можно купить коноплю. Этот адреналин помню и я его как активный подросток пробовала много раз и разными способами", – сказала политик, которая не боится признаваться, что была тяжелым подростком.

"Я рисовала граффити, убегала от полиции, когда меня преследовали", рассказала депутат.

На вопрос, какие наркотики, кроме марихуаны, она употребляла, Данеле ответила: "Когда я была молодой, всякое было. Героин, кокаин, гашиш? Все было".

В пресс-релизе канала LNK сообщается, что за декриминализацию наркотиков выступает и однопартиец Данеле Нериюс Виткаускас, организатор "Дней конопляной культуры". Он в передаче КК2 на LNK признал, что курит марихуану около 10 лет. Если его поймают, ему грозит уголовная ответственность. Виткаускас борется за декриминализацию наркотиков, высказывается за их легализацию в будущем.

Основатель центра Alfa Владиславас Поцюс считает, что декриминализация всем окажет медвежью услугу, появится больше людей, которые будут употреблять наркотики. Поцюс употреблял наркотики 10 лет, сейчас уже 20 лет помогает другим избавиться от зависимости.

"Из 15 моих близких друзей, которые употребляли наркотики, избавиться от зависимости удалось лишь двоим. Одного друга взорвали, несколько умерли от передозировки, один в Испании познакомился с проститутками, ему подсыпали клофелин, после чего он не проснулся", - рассказал Поцюс.

Он утверждает: наркозависимые люди превращаются в нелюдей, которых волнует только одно – получить дозу.

"И я лишилась многих друзей. Некоторые находятся в тюрьмах, мой ближайший друг умер от передозировки. И это мотивировало меня работать в этом направлении", – сказала Данеле, которая считает декриминализацию наркотиков лучшим решением. Она рассказала, что в 18 лет поменяла имя, а потом вышла замуж и сменила фамилию.