Староста Смешанной фракции Йонас Пинскус подтвердил, что у Главяцкаса есть проблемы со здоровьем. "Да, у нас есть такая информация, он болен, поэтому в парламенте не бывает", – сказал Пинскус.
Супруга Главяцкаса Рута Руткялите сказала, что семья подробности ситуации комментировать не будет.
DELFI напоминает, что в 2011 г. предполагали, что из-за проблем со здоровьем Главяцкас уйдет из активной политики.
В середине декабря 2010 г. он попал в больницу, когда почувствовал недомогание во время заседания парламентского Комитета по бюджету и финансам.
В 2009 г. во время поездки на Аляску у Главяцкаса случился сердечный приступ, тогда в срочном порядке была проведена операция по аортокоронарному шунтированию и установлен кардиостимулятор.
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