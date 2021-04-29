Староста Смешанной фракции Йонас Пинскус подтвердил, что у Главяцкаса есть проблемы со здоровьем. "Да, у нас есть такая информация, он болен, поэтому в парламенте не бывает", – сказал Пинскус.

Супруга Главяцкаса Рута Руткялите сказала, что семья подробности ситуации комментировать не будет.

DELFI напоминает, что в 2011 г. предполагали, что из-за проблем со здоровьем Главяцкас уйдет из активной политики.

В середине декабря 2010 г. он попал в больницу, когда почувствовал недомогание во время заседания парламентского Комитета по бюджету и финансам.

В 2009 г. во время поездки на Аляску у Главяцкаса случился сердечный приступ, тогда в срочном порядке была проведена операция по аортокоронарному шунтированию и установлен кардиостимулятор.