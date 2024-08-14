Депутат Джюгялис проходит курс лечения от рака

„Кроме того, агрессивное лечение может быть несовместимым с лекарствами, которые я употребляю из-за атрофии мышц. А если не принимать лекарства, то болезнь начнет прогрессировать, и все равно легкие сами работать не будут. Какой смысл лечиться?Хочу ли я такую жизнь? Но есть ли у меня право сдаваться – сложить руки и ждать помощи? Были разные сомнения, но я решение уже знал – никогда не сдамся и не подчинюсь судьбе, я - борец. Таким меня родила мама.