Депутат Джюгялис проходит курс лечения от рака

„Когда я сталкиваюсь с проблемой, стараюсь досконально ее изучить. Я узнал, что меня ждет операция, потом химиотерапия. Первая пугала, как любое хирургическое вмешательство. После нее я должен был очнуться уже без одного из органов. Потом настал период ожидания результатов биопсии. В дальнем уголке мозга сидело беспокойство - по закону Мерфи легко отделаться не удастся, я старался не паниковать, до результатов“, – писал Джюгялис.
Он заметил, что принял новость спокойно.
„Я не рвал волосы на голове, не кусал локти о не рыдал в подушку. Даже если бы хотел это делать, не получилось бы. А если серьезно, внешне я был спокоен, хотя знал, что впереди самая сложная часть – химиотерапия“, – сказал депутат.
По его словам, врачи предупредили, что эта процедура наносит вред легким, поэтому есть большая вероятность, что без аппарата дышать он не сможет.
„Кроме того, агрессивное лечение может быть несовместимым с лекарствами, которые я употребляю из-за атрофии мышц. А если не принимать лекарства, то болезнь начнет прогрессировать, и все равно легкие сами работать не будут. Какой смысл лечиться?Хочу ли я такую жизнь? Но есть ли у меня право сдаваться – сложить руки и ждать помощи? Были разные сомнения, но я решение уже знал – никогда не сдамся и не подчинюсь судьбе, я - борец. Таким меня родила мама.
Все эти внутренние метания прекратились после первой консультации. Консилиум оценил все данные, наличие болезней и я узнал - химиотерапия не потребуется, сегодня она нанесла бы больше вреда, я остаюсь под наблюдением“, – писал Джюгялис.
„Это один из самых тяжелых летних периодов в жизни. Второй перелом в жизни. Он заставил остановиться и все переоценить. И я понял, - иду верным путем. (…) Не секрет, что моя жизнь не такая, как у других.
В Литве, да и во всем мире, наверное, нет семьи, которая не сталкивалась бы с раком. Я хочу сказать - сам по себе диагноз, это не приговор. Самые страшные фантазии появляются в ожидании результатов, поэтому нужно быть в ладах с собой, договориться - начну переживать, когда появится повод.
Лучше всего помогает соучастие близких. Находишь столько аргументов, которые делают ситуацию не столь трагичной.
И еще – чудеса бывают, больше всего чудес в руках наших прекрасных врачей, которым я очень благодарен“, – писал Джюгялис.