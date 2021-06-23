Delfi напоминает, что правительство не разрешило во время мероприятий продавать еду и напитки.

Консерватор Линас Слушнис сказал: "Это решение на два дня, оно принято потому, что можно было принимать быстрые решения. Правительство приняло решение, не выслушав позицию экспертов комиссии по ЧС. Это было желание немного облегчить жизнь людям".

Он надеется, что с 1 июля отменят маски. "Я думаю, что в такую жару пора забыть о масках. Когда начинаешь думать о пользе и вреде, то сейчас маски надо отменить и в помещениях, может, оставив в силе требование соблюдать дистанцию", – сказал депутат.

"Крестьянин", бывший министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в передаче сказал, что исключение на день Ивана Купалы вызывает вопрос.

"Такое неоднозначное чувство - почему на два дня? Если мы видим, что ситуация достаточно хорошая, то зачем эта игра с двумя днями? Тогда люди скажут, что у них есть праздники - семейные, свадьбы, городские, почему выделяют Йонинес? Видимо из-за жары можно принимать такие решения, ведь летом болезнь меньше распространяется. Может, правительству стоило принять решение на более продолжительное время", – сказал он.

"Я не знаю, насколько люди вообще следят за всеми этими переменами. Надо понимать, что кому-то ведь придется их контролировать, а это будет нелегко", – сказал Верига.

Он заметил, что любые исключения вызывают возмущение.

"Затем идет лавина с прежними требованиями. Какие аргументы будут в случае с другими мероприятиями? Ведь день Ивана Купалы - не единственный праздник. (…) Я считаю проблемой не само послабление, а исключение. Ведь видят, что ситуация управляемая, могло же правительство принять изменения с этого праздника, не дожидаясь 1 июля", – сказал Верига.

Инфектолог Литовского университета медицинских наук Альвидас Лайшконис сказал, что, видимо, такое решение было принято, поскольку было понятно - люди будут собираться на Йонинес.

"И погода благоприятная. Сейчас и эпидемиологическая ситуация благоприятная", – сказал он.

Лайшконис напомнил о мероприятиях марша в защиту семьи - собрались несколько сот человек, они были без масок, и никто не заболел.

Он согласен с тем, что лучше не злоупотреблять исключениями.

"Эпидемиологическая ситуация идет на поправку. Люди прививаются, хотя темпы вакцинации замедлились. Конечно, к 6 июля 70% не привьем. Но надо понимать, что Йонинес отмечает немало пожилых людей, среди них процент привитых высок. Я думаю, что этот праздник пройдет успешно", – заметил профессор.