"Жена преподнесла сюрприз, подарила поездку, сообщила за несколько дней до поездки, я бы физически не успел уведомить правление, ведь оно собирается не каждый день и не каждую неделю, поэтому, видимо, не имело смысла писать заявление после отъезда", – сказал LRT Ажуолас.
Он сказал, что он - не первый и не последний депутат, который уехал за границу, не уведомив правление.
"В моем случае раздут такой пузырь, обвиняют даже в нарушении Конституции и присяги, а когда другие уезжают, этого никто не замечает", – продолжил депутат.
Он убежден, что его поездку нельзя считать отдыхом, поскольку он удаленно участвовал в заседаниях парламентских комитетов и групп.
"Да, меня не было на заседании в среду, но там не было 20 депутатов", – продолжил Ажуолас.
"В их числе, к примеру, Габриэлюс Ландсбергис. Значит, я совершил такой же проступок, как и Ландсбергис", – прибавил он, признав, что не просил о возможности участвовать в заседании удаленно.
Ажуолас акцентировал, что депутат - тоже человек, у которого есть жена и дети. По его словам, ситуация была бы намного понятнее, если бы у депутатов был отпуск, возможность взять больничный, уйти в отпуск по уходу за ребенком.
Однако он признал, что в будущем всегда будет информировать правление об отлучках.
Напомним, что спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен обратилась в парламенткую комиссию по этике и процедурам, чтобы выяснить, не нарушил ли Ажуолас устав парламента.
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