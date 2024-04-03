Депортируемый из Литвы бывший лидер "Единства" утверждает, что не нарушал закон

"Я житель Каунаса, я здесь родился, я говорю с вами здесь на национальном языке. За что меня высылать? Что я наговорил? Скажите мне. Что я сделал? Кого избил? Заложил бомбу возле администрации президента или представительства Ландсбергиса? Нет, я этим не занимаюсь, у меня культурная жизнь, я историк, философ, мне есть чем заняться, а вы занимайтесь своей политикой, но не подталкивайте меня к этому делу и не пытайтесь сделать из меня идиота", - в среду в Вильнюсском окружном суде заявил гражданин России Иванов.