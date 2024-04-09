Депортируемой из Литвы женщине руку помощи протягивает Россия

Пожилая женщина сказала, что не хочет уезжать из Литвы.
"В России я одинока. Моя Родина - Литва, здесь мой дом, сын, друзья, соседи", – сказала бывшая многолетняя глава Русского культурного центра.
Несколько месяцев назад она узнала, что ей придется уехать из Литвы. Вильнюсская палата Регионального административного суда в начале февраля утвердила выводы Департамента миграции и ДГБ о том, что женщина представляет угрозу нацбезопасности страны.
Коллегия из трех судей констатировала, что Ватутина лояльна режиму РФ и силовые структуры этой страны могут использовать ее как потенциальную мишень для вербовки.
По данным суда, ее могут использовать для сбора информации, необходимой для проведения операций силовиками враждебной Литве страны.
Ватутина обжаловала это решение суда в Главном административном суде Литвы.
"Я выплакала все глаза, напряжение меня добило. Я - больной человек, мне нужно делать несколько операций, но врачи меня не оперируют, потому что в Литве я никто, меня не защищают никакие законы страны. Такой я стала после того как летом меня лишили вида на жительство", – сказала женщина.
Ватутина родилась и выросла в Литве, работала воспитателем детского сада. Женщина вышла замуж за литовца, родила сына, но осталась гражданкой России.
Она сказала, что оставила российское гражданство, чтобы было легче ездить к сыну, который учился в России. Сйчас ее сын с семьей живет в Вильнюсе.
"Это было то время, когда Литва только объявила о независимости.
Тогда гражданам Литвы было сложно въехать в Россию, надо было заполнять массу документов, ждать визу. Гражданину России было легко выехать из Литвы, поэтому я и выбрала российское гражданство", – сказала Ватутина.
В Литве у нее был постоянный вид на жительство, который время от времени надо было продлевать.
Летом 2023 года вид на жительство не был продлен.
Ватутина сказала, что причина - тот факт, что она в вопроснике не осудила вторжение России в Украину. На вопрос, как она оценивает войну, женщина ответила, что она - за мир.
Ей надо было ответить на вопрос, кому принадлежит Крым. На вопрос о Крыме она ответила "не знаю". Она утверждает, что на самом деле не знает, как во время войны обстоят дела с Крымским полуостровом.
"И сейчас, если бы я за я бы написала, что я за мир. Это мой лозунг", – сказала Ватутина.
На вопрос, как она оценивает политику Владимира Путина, женщина прямо не ответила: "Я слишком маленький человек, чтобы что-то решать или оценивать. Пусть этим занимается тот, у кого есть власть и сила".
Ватутина считает несправедливостью, что ей не разрешают жить в Литве, она считает это расправой.
"За что меня депортируют? За то, что я написала проект и получила деньги из ЕС, что почти 300 русских в Паневежисе учила литовскому? За то, что я проводила свои творческие выставки? За то, что я сплачивала живущих в Паневежисе русских?" – вопрошала Ватутина.
Она сказала, что изложила в документе, переданном в суд, все хорошее, что сделала для Паневежиса. Ватутина надеется, что судьи учтут ее аргументы и разрешат ей остаться в родном городе.
Женщина считает, что суд должен учесть ее почтенный возраст, неважное здоровье. Она боится депортации, разлуки с сыном, могилой матери.
После того как стало известно, что Ватутиной не продлили вид на жительство в Литве, ей позвонил работник российского посольства.
Женщина сказала, что ей предложили юридическую помощь и заверили, что если ее депортируют в Россию, то там о ней позаботятся.
"Я сама понимаю, что не пропала бы в России, договорилась бы на языке моих предков. Но это не моя страна. С Россией меня связывает только то, что там я нашла могилу моего деда, отца матери, я ездила ухаживать за ней. Родственников и близких в России у меня нет, там живут только мои знакомые", – сказала Ватутина.
Женщина говорит, что хочет остаться в Литве.
Она считает, что если умрет в России, то некому будет ухаживать за ее могилой.