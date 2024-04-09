Депортируемой из Литвы женщине руку помощи протягивает Россия

По данным суда, ее могут использовать для сбора информации, необходимой для проведения операций силовиками враждебной Литве страны.

Коллегия из трех судей констатировала, что Ватутина лояльна режиму РФ и силовые структуры этой страны могут использовать ее как потенциальную мишень для вербовки.

Несколько месяцев назад она узнала, что ей придется уехать из Литвы . Вильнюсская палата Регионального административного суда в начале февраля утвердила выводы Департамента миграции и ДГБ о том, что женщина представляет угрозу нацбезопасности страны.

"В России я одинока. Моя Родина - Литва , здесь мой дом, сын, друзья, соседи", – сказала бывшая многолетняя глава Русского культурного центра.

Пожилая женщина сказала, что не хочет уезжать из Литвы .

Тогда гражданам Литвы было сложно въехать в Россию, надо было заполнять массу документов, ждать визу. Гражданину России было легко выехать из Литвы, поэтому я и выбрала российское гражданство", – сказала Ватутина.

"Это было то время, когда Литва только объявила о независимости.

Она сказала, что оставила российское гражданство, чтобы было легче ездить к сыну, который учился в России. Сйчас ее сын с семьей живет в Вильнюсе .

Ватутина родилась и выросла в Литве, работала воспитателем детского сада. Женщина вышла замуж за литовца, родила сына, но осталась гражданкой России.

"Я выплакала все глаза, напряжение меня добило. Я - больной человек, мне нужно делать несколько операций, но врачи меня не оперируют, потому что в Литве я никто, меня не защищают никакие законы страны. Такой я стала после того как летом меня лишили вида на жительство", – сказала женщина.

В Литве у нее был постоянный вид на жительство, который время от времени надо было продлевать.

Летом 2023 года вид на жительство не был продлен.

Ватутина сказала, что причина - тот факт, что она в вопроснике не осудила вторжение России в Украину. На вопрос, как она оценивает войну, женщина ответила, что она - за мир.

Ей надо было ответить на вопрос, кому принадлежит Крым. На вопрос о Крыме она ответила "не знаю". Она утверждает, что на самом деле не знает, как во время войны обстоят дела с Крымским полуостровом.

"И сейчас, если бы я за я бы написала, что я за мир. Это мой лозунг", – сказала Ватутина.