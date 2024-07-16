Депортация украинских детей: обещали три недели в лагере у моря, а чуть не оставили навсегда

Город Волчанск в Харьковской области Украины российские войска оккупировали в первый день полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля 2022 года. Город находится всего в 10 км от границы с Россией. В оккупации местные жители прожили до 13 сентября 2022 года, когда украинские войска в результате контрнаступления на Харьковскую область, освободили город.

В мае этого года российская армия вновь попыталась захватить Волчанск. Бои в городе и рядом с ним идут до сих пор. В конце мая агентство Associated Press опубликовало снятые с дрона разрушения, сравнив их с тем, что случилось в Авдеевке и Бахмуте. Пока идут бои, городское население тает. До войны здесь проживало около 17 тысяч человек (свыше 80% из них – украинцы по национальности). В начале мае в Волчанске оставалось всего несколько сотен жителей. И их тоже украинские власти собирались эвакуировать. 48-летняя мать-одиночка Лариса, успевшая вернуть дочерей-подростков из России, сегодня тоже вынуждена покинуть родной город.