Депортация мигранта стала настоящей драмой: звал на помощь, но все равно был посажен в самолет

В среду мигранту в Центре регистрации иностранцев в Пабраде помощь оказывали волонтеры Sienos grupės. Они информировали, что мужчина жалуется на боли, кровотечение из заднего прохода, но ему никто не оказывает помощь. Волонтеры считали, что это делали для того, чтобы можно было любой ценой депортировать нелегала на родину, в Нигерию.

Однако представитель СОГГ Римантас Петраускас сказал Delfi, что в их центре есть врач и медсестры. Они несколько раз осмотрели мужчину, но не нашли никаких проблем со здоровьем.

"Надо отметить, что процедура депортации очень строгая - одна из ее частей охватывает проверку состояния здоровья перед полетом. Каждого человека проверяют, выдают справку, что он может лететь", – заверил представитель СОГГ.

Петраускас сказал, что мигрантов предупреждают о том, когда их высылают, чтобы они могли собраться в дорогу.

"Часть иностранцев обычно в последний день начинают жаловаться на здоровье, чтобы избежать депортации", – сказал он, заметив, что это была симуляция.

Высланные мигранты какое-то время жили в Литве свободно - не проживали в центре, поэтому за несколько недель до депортации их нашли и вернули обратно. Из Литвы депортируют нелегалов, которые не получили здесь убежище.

Волонтеры Sienos grupė сообщили, что этих 4 мигрантов из Литвы депортировали на самолете ВВС Литвы "Спартан".