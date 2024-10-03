Депортация литовцев: почему Кремль отрицает преступления СССР?

5 августа, 2024 год. Кладбище Сандармох в Карелии, где во времена Сталина происходили массовые расстрелы. Сюда на памятные акции приезжают работающие в России дипломаты из Польши, Германии, Финляндии и других стран, а также российские правозащитники и просто живущие здесь люди — неравнодушные к трагедиям народов, оказавшимся под советской оккупацией. Внезапно на акцию памяти приходят люди в камуфляже и балаклавах. Это активисты „Молодой гвардии“ и представители прочих провластных движений. По свидетельствам участников акции памяти, они привезли с собой „мощные динамики, из которых на расстрельные ямы льются песни Победы, заглушая чтение имен погибших от рук сотрудников НКВД“.