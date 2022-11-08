В понедельник интернет-передача Komentaras TV представила интервью с заключенным в Мариямпольскую колонию Кандратосом. Он заявил ведущей передачи Гедре Горене, что живет весело.
Депутат Агне Ширинскене заметила это участие Кандротаса в передаче. "Прямые трансляции из мест лишения свободы не перестают меня удивлять. Сначала – Альгирдас Палецкис, сегодня дебюр Кандротаса оттуда же. Чем занята министр юстиции – не знаю. Может, сначала разберитесь с тюрьмами, а магистрат - потом? Или уже ждать уроков Дактараса из одиночки о том, как убивать?", – писала депутат.
Министр юстиции Эвелина Добровальская поделилась ссылкой на сообщение о том, что Минюст подготовил поправки к кодексу отбывания наказаний. В них предлагается в определенных условиях разрешить временно проверять письма осужденных, останавливать свидания, звонки и т.д.
Пресс-секретарь Департамента тюрем Ирмина Фролова–Милашене сказала Delfi, что запись Кандротаса была сделана во время короткой видеовстречи. Такие встречи узаконены в Кодексе отбывания наказаний, они могут длиться до 2 часов.
"В это время осужденный получает возможность пользоваться видеокамерой и связью. Во время такого общения заключенного контролируют, но в содержание разговора не вмешиваются", – сказала Фролова–Милашене.
Однако в связи с этим интервью Департамент тюрем начал расследование.
В интервью с Горене Кандротас говорил о том, что эта беседа может вызвать скандал (хотя делать видеозвонки руководство колонии не может запретить).
Осужденный сказал, что у него хотел взять интервью журналист телевидения Tautos TV, но руководство колонии не дало разрешения.
"И я сейчас укажу аргумент, у меня есть документ заместителя начальника тюрьмы: глава Мариямпольской колонии в данном случае принял решение не разрешать Зенонасу Андрюленасу, который назвался представителем Tautos TV, брать интервью у отбывающего наказание Антанаса Кандротаса. Оценили степень благонадежности Кандротаса в условиях войны и объявленного режима ЧС и то, что интервью с ним может представлять угрозу для самого журналиста и других осужденных, может вызвать беспорядки в обществе", – цитировал он ответ.
Фролова–Милашене сказала Delfi, что Горене, скорее всего, обратилась за разрешением на общение как частный человек, с которым Кандротасу разрешили видеосвидание (оно полагается не только с родственниками).
"Андрюленас же обратился как представитель Tautos TV, он хотел снимать Кандротаса и предавать информацию огласке. Колония обязана предоставлять информацию СМИ, но может решать, давать разрешение на интервью или нет с учетом требований безопасности и ситуации вообще", – сказала Фролова–Милашене.
Кандротас осужден за финансовые преступления. В прошлый четверг его осудили и за клевету (на 4 месяца лишения свободы).
Кроме того, Кандротасу предъявлены обвинения в организации беспорядков у парламента в августе 2021 года.
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